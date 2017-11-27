 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

وصول شركة أميركية السودان لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 نوفمبر 2017 ـ أعلن وزير النفط والغاز السوداني، الإثنين، وصول شركة أميركية للسودان لإنفاذ اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز واستغلال الغاز المصاحب في آبار النفط المنتجة.

JPEG - 43.4 كيلوبايت
صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

ويسعى السودان لاستغلال الغاز في التوليد الكهربائي لسد العجز في الكهرباء الذي تعاني منه البلاد بشدة خاصة في فصل الصيف.

وبحسب وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان فإن غاز الفولة يمثل أولوية أمام شركة "BHGE AGE COMPANY" الأميركية، وذلك من أجل إنتاج زيادة الكهرباء من الغاز المصاحب للنفط بعدد من الآبار التي تحتوي على غاز طبيعي.

وتقع الفولة في المنطقة النفطية السادسة بالسودان التي يسيطر عليها كونسورتيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية وطرح السودان منذ سنوات مشروع إنتاج الغاز من حقل الفولة بغرب كردفان لإمداد محطة كهرباء بمدينة الفولة.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن من بين الأولويات أيضا اكتشافات الغاز في عدد من المناطق، مشيراً إلى ضرورة وضع برنامج عمل تنفيذي وفق قيد زمني يمكن من استخراج وتطوير برنامج الغاز.

ويشكل إنتاج الغاز مرحلة جديدة لم تعهدها الصناعة النفطية السودانية من قبل، بعد أن برز بصورة واضحة في بعض المربعات المطروحة خاصة مربعي (8) في ولاية سنار بأواسط السودان و(15) بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وكان السودان قد أعلن في العام 2009 بدأ انتاج الغاز من بئر "توكل" بولاية سنار ضمن مربع "8" في منطقة السوكي بإنتاج 3.7 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز المكثف، مشيرا إلى إحتياطي كلي بالمربع يبلغ 25 مليار قدم مكعب.

وطبقا لوكالة الرسمية فقد وصل البلاد أول وفد فني من شركة "BHGE AGE COMPANY" الأميركية لوضع الترتيبات لإنفاذ اتفاقية التعاون في مجال إنتاج الغاز.

وبحث الوفد الذي أكمل دراساته الفنية مع وزارة النفط والغاز البدء في الإجراءات التي تمكن من تنفيذ اتفاق التعاون والتي تشمل إنتاج الغاز المصاحب والغاز الطبيعي واستغلال الغاز المكتشف.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "أساور" السودانية لإنتاج الغاز إبان فعاليات المؤتمر الدولي للبترول بالإمارات العربية أخيرا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

معطف فلاديمير بوتين 2017-11-25 23:31:59 كتب : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustrafabatal@msn.com (1) لا صلة لحديثنا بمعاطف الصوف التي نرتديها لمقاومة البرد او معاطف الفرو التي ترتديها نساء الفرنجة من قبيل الأناقة المترفة على اطلاقها، وانما هو معطف واحد فقط يحمل (...)

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.