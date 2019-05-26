عرمان يصل الخرطوم على رأس وفد عال من الحركة الشعبية شمال

الخرطوم 26 مايو 2019- دون سابق اعلان وصل إلى مطار الخرطوم في الساعات الاولى من صباح الاحد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان والأمين العام للحركة اسماعيل جلاب.

عرمان عند وصولة لمطار الخرطوم في الثانية من صباح الاحد 26 مايو 2019 (سودان تربيون)

وكان عرمان اكد في 15 مايو اعلانه السابق بالعودة للبلاد بعد سقوط نظام البشير مشددا على أن عدم الغاء حكم الاعدام الصادر ضده في الماضي لن يؤثر على قرار العوده.

وقال :" نحن هدفنا الرئيسي هو الذهاب إلى الخرطوم والوصول إلى سلام عادل، والربط بين السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز والعدالة الاجتماعية".

وواضح الناطق الرسمي للحركة مبارك اردول في تصريح لسودان تربيون أن الوفد لم يتعرض لآي مضايقات عنده وصوله مطار الخرطوم حيث كان في استقباله عدد من قيادات الحركة وممثلي القوى السياسية المختلفة.

وكان المجلس العسكري رفض الغاء الحكم الصادر في حق عرمان بعد تلقيها طلبا بذلك من قيادات اقليمية بهدف تعزيز المساعي الرامية إلى احلال السلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وحصل عرمان على وثيقة سفر اضطرارية من سفارة الخرطوم لدى جوبا.

وينتظر ان يلتقي عرمان بقيادات قوى الحرية والتغيير نهار الاحد وان يعقد مؤتمرا صحفيا حول توجه الحركة للمساهمة في عمليه انتقال السلطة للمدنيين وانهاء الحرب في البلاد.

وخرج عرمان من السودان بعد اندلاع الحرب في النيل الازرق في سبتمبر 2011 بعد فشل المحاولات الرامية لإخماد النزاع في جبال النوبة الذي بدأ في يونيو من ذات العام.