وصول قافة مساعدات إنسانية إلى (أويل) من السودان عبر ممر ثالث

الخرطوم 29 نوفمبر 2017- أعلن برنامج الأغذية العالمي إرسال أول قافلة لتوصيل المساعدات الغذائية إلى مدينة أويل بولاية بحر الغزال بجنوب السودان، عبر ممر بري ثالث من السودان.

قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

وتحمل القافلة ما بلغ مجموعه 500 طن متري من الذرة تكفي الاحتياجات الغذائية الطارئة لنحو 30,000 شخص لمدة شهر.

وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إنه يخطط لإرسال غذاء كاف عبر الممر الجديد في عام 2018 بهدف توفير الغذاء لـ 1.5 مليون شخص لفترة 10 أشهر.

وأكد أن 19 شاحنة متعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي غادرت الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، محملة بـ 500 طن متري من الذرة في 22 نوفمبر ،ووصلت أويل بعد خمسة أيام، مضيفاً "هذا هو الممر البري الثالث الذي يتم افتتاحه بين الدولتين منذ 2014".

وتابع البيان "يخطط برنامج الأغذية العالمي لاستخدام الممر الجديد بشكل منتظم لتوصيل 30,000 طن متري من المساعدات المنقذة للحياة الى جنوب السودان في عام 2018 إذا حصل على دعم المانحين لشراء الغذاء".

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، عدنان خان، إن الممر الإنساني الثالث يعزز القدرة لنقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة عن طريق البر الى جنوب السودان.

وأشار إلى قدرة برنامج الأغذية العالمي حاليا على الوصول الى ثلاثة مواقع في جنوب السودان عن طريق البر من السودان، وهي الرنك وبانتيو والآن أويل.

وتابع "هذا يمكن البرنامج من توصيل المساعدات المنقذة للحياة على نحو أكثر سرعة وكفاءة ويسهل عملية النقل والتخزين المبكرين للغذاء قبيل موسم الأمطار الذي يحول دون الوصول برا الى العديد من المجتمعات".

وأوضح أن ما يقدر بـ 25,000 شخص يواجهون أوضاع المجاعة في مناطق غرب بحر الغزال وجونقلي في الوقت الذي يأتي فيه وقت الحصاد الذي يتعين أن يتوفر فيه الغذاء بشكل نسبي.

وأكد أن برنامج الأغذية العالمي ساعد 4.6 ملايين نسمة في جنوب السودان حتى اليوم خلال العام الجاري بـ 208,000 طن متري من الغذاء و24.5 مليون دولار نقدا. كما ساعد البرنامج وشركاؤه في أكتوبر ما بلغ مجموعه 2.6 ملايين شخص.