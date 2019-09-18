وصول مساعدات تركية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان



الخرطوم 18 سبتمبر 2019 - أعلن الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، وصول شحنة جوية من المساعدات الإنسانية التركية إلى السودان، لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي تتعرض لها السودان منذ يونيو الماضي.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر التركي سردار يلماز، في تصريحات إعلامية، إن "طائرة شحن عسكرية من طراز (A400M) تابعة للقوات الجوية التركية، هبطت اليوم الأربعاء في مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها مساعدات إنسانية لصالح المتضررين السودانيين من الفيضانات".

وأوضح شحنة المساعدات الإغاثية تحتوي على مواد تنظيف و600 طرد غذائي، و600 بطانية و160 خيمة.

وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية جرى جمعها بالتعاون مع العديد من المنظمات الإنسانية في تركيا، وأن فرق الهلال الأحمر ستعمل على وجه السرعة لإيصال المساعدات إلى المتضررين.

وأطلق منبر المساعدات الإنسانية، في مؤتمر صحفي باسطنبول الثلاثاء، حملة إغاثية للمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد الماضي ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد، منذ يونيو، إلى 85 قتيلا، و133 مصابا.

ومنذ يونيو الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.