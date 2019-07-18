وصول 169 سوداني من العالقين في ليبيا بسبب الاشتباكات

الخرطوم 18 يوليو 2019- استقبل مطار الخرطوم، الخميس، دفعة رابعة تضم 169 عالقًا سودانيًا كانوا بمراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، بسبب الاشتباكات في طرابلس ومحيطها.

سودانيون وصلوا طرابلس فرارا من القتال بين القوات الليبية (سودان تربيون)

وبلغ عدد العائدين في الدفعة الثالثة 165، وفقًا لوكالة أنباء السودان الرسمية، سبقها وصول دفعتين الأولى في 2 يونيو الماضي ضمت 152 مواطن ومواطنة، والثانية في 10 من ذات الشهر وضمت 182 مواطن.

وأوضحت مديرة إدارة المنظمات بجهاز المغتربين، أمل كرار إبراهيم، أن "برنامج إجلاء السودانيين العالقين بدولة ليبيا الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع جهاز المغتربين سيستمر حتى العام 2022".

وأعلنت أمل، اكتمال ترتيبات وصول الدفعة الخامسة خلال الشهر الجاري، مع إجراء الترتيبات لتقديم العون اللازم للسودانيين العائدين، تشمل رعاية صحية واجتماعية، ومشاريع إنتاجية بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمة الهجرة الدولية.

ويحاول شبان سودانيون، عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.