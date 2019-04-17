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وضع رئيس البرلمان السوداني قيد الإقامة الجبرية بمنزله

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الخرطوم 17 أبريل 2019- قالت صحيفة (السوداني) الصادرة في الخرطوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المحلول إبراهيم أحمد عمر من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

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رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا)

وأشارت الصحيفة إلى أنّ السلطات تحفظّت عليه ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بأم درمان، كما تمّ إغلاق حساب البرلمان المالي بالبنك المركزي.

الى ذلك أصدر رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، مرسوماً يقضي بالإفصاح الفوري عن العملات الأجنبية والحسابات المصرفية، داخل وخارج السودان.

وألزم المرسوم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان.

وقضي المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة.

وحدد المرسوم 72 ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات، وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.



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