وفاة المبعوث السابق الى السودان وجنوب السودان برينستون ليمان

واشنطن 25 أغسطس 2018- توفي المبعوث الأميركي السابق الى السودان وجنوب السودان برينستون ليمان الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، حسبما أفادت عائلته.

برينستون ليمان (رويترز)

وعمل ليمان مبعوثًا خاصًا للسودان وجنوب السودان خلال الفترة من مارس 2011 حتى مارس 2013 مكلَّفًا بتنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 وتطبيع العلاقات مع الخرطوم التي كانت تخضع للحظر الاقتصادي ولا تزال على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب.

وكان المبعوث نائبًا مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية (1981-1986)، وسفيرا في نيجيريا (1986-1989) ، ومدير برامج اللاجئين (1989-1992) ، وسفيرا لواشنطن في جنوب أفريقيا (1992-1995) ، ومساعدًا لوزير الدولة لشؤون المنظمات الدولية (1996-1998) ، من بين آخرين.

وأصدرت سفارة جنوب السودان في واشنطن بيانًا نعت فيه ليمان وأشارت الى أنه خصص خلال مهمته التي استمرت عامين وقته "لضمان استمرارية ونجاح جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان".

ونقل بيان السفارة التعازي لأسرة الدبلوماسي الأميركي وحكومة بلاده إنابة عن شعب وحكومة جنوب السودان.

وحتى بعد استقالته من منصبه كان ليمان مهتما بالمتابعة اللصيقة لأوضاع في السودان وجنوب السودان.

ودعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية على السودان وربط إزالة اسمه من قائمة الإرهاب تسوية النزاعات المسلحة والإصلاحات الديمقراطية في السودان. وبالنسبة لأزمة جنوب السودان، دعا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية والتقليل من عملية إعادة توحيد الحركة كأداة لإنهاء الصراع.

وأصدرت عدة مؤسسات بينها صندوق السلام ومؤسسة ستانلي وعدد كبير من الناشطين من جنوب السودان والسودان رسائل تعزية في وفاة ليمان.