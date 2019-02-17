 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 17 شباط (فبراير) 2019

وفاة ستيني اختناقا إثر فض القوات السودانية احتجاجات بحري

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 فبراير 2019- لقى شخص مصرعه اختناقا الأحد في العاصمة السودانية اثر فض القوات الأمنية احتجاجات شعبية بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.

JPEG - 42.2 كيلوبايت
أعداد كبيرة خرحت في (بحري) هاتفة بتنحي النظام 13 يناير 2019

وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان إن المواطن أبوبكر عثمان يوسف ٦٢ عاما توفى اختناقا بالغاز في مظاهرات احتجاجية شهدتها منطقة الخرطوم بحري.

وطبقا لشهود عيان فإن الرجل الذي كان يبيع الخضروات في السوق الكبير أصيب بعبوة غاز في رأسه مباشرة.

ودعا تجمع المهنيين الذي ينسق للمظاهرات في السودان منذ ديسمبر الما ضي للخروج، الأحد في موكب بالخرطوم بحري لإظهار الوفاء "للشهداء".

وتعترف الحكومة السودانية بمقتل 31 شخصا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بينما تقول واجهات حقوقية دولية وقوى معارضة ن العدد يصل الى 51 لقوا حتفهم بيد القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.

وشهد موكب بحري الذي ينتظر تجدده الاثنين مع مناطق أخرى في العاصمة، عمليات مطاردة واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي فرضت سيطرتها مبكرا على محطة النقل العام الرئيسية ومنعت التجمع حولها كليا بإلقاء قنابل الغاز.

ومع ذلك تجمع عشرات المحتجين في نقاط متفرقة وشرعوا في إطلاق هتافات تندد بالنظام وتطالب بتنحي البشير.

وخرج محتجون في مناطق أخرى بالعاصمة حيث شهدت ضاحية بري شرقا تظاهر المئات من المواطنين هاتفين ضد النظام ومطالبين برحيله، كما شهدت أحياء العباسية بأم درمان، والحلفايا وشمبات والشجرة احتجاجات مماثلة.

وفي وقت سابق أعلن تجمع المهنيين وقوى اعلان (الحرية والتغيير) للمرة الأولى مشاركة قيادات المعارضة والقوى السياسية، في حشد الخميس المقبل، الذي أطلق عليه "موكب الرحيل" المتجه الى القصر الرئاسي، حاملين مذكرة تطالب الرئيس بالترجل عن الحكم.

وقال بيان لتجمع المهنيين والتحالفات المشاركة في الاحتجاجات إن الخميس هذا الأسبوع "يأتي مختلفاً .. سنخرج جميعاً بالعاصمة والأقاليم في موكب الرحيل .. سيتوجه الموكب بالخرطوم نحو القصر الجمهوري مرافقة إياه قيادات القوى السياسية والمدنية والمهنية والاجتماعية والدينية وحاملة مذكرة الرحيل".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

النُصح بمُنعرج اللّوى لعلهم يستبينوه ضحى الغد 2019-02-17 18:32:56 بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين altayib39alabdin@gmail.com أكملت الاحتجاجات الشبابية الهادرة شهرين كاملين عمّت فيهما القرى والمدن وجابت الشوارع والأحياء والميادين، وصمدت بجرأة فائقة أمام القنابل المسيلة للدموع والضرب (...)

دفن الليل أب كراعا بره 2019-02-15 12:18:54 بقلم : محمد صالح رزق الله من الواضح الجلي أن ثلة من القوم ، لم يستوعبون الدرس ولم يفهمون الرسالة بعد . فنجد أنفسنا مضطرين لنعيد علي مسامعهم مرة اخري ان ( سودان الأمس ولي ومضي ولن يعود ) و نراهم ما فتئوا في غيهم يعمهون ، (...)

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (3 - 10) 2019-02-14 22:10:22 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com أشرنا في خاتمة المقال الثاني من هذه السلسلة إلى أن تصاعد الحراك و إنتظام و تضاعف القوى الجماهيرية المطالبة بإسقاط النظام في السودان يضع النظام أمام خيارات صعبة جدا، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.