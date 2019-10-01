وفاة طفل إثر صعقة كهربائية جراء أمطار غزيرة بالخرطوم

- الأمطار أغرقت أحياء كاملة جنوب العاصمة السودانية .. صورة لـ(سودان تربيون)
الخرطوم 1 أكتوبر 2019 - توفى طفل بالعاصمة السودانية الخرطوم، إثر صعقة كهربائية، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة، وأدِّت إلى تعطيل المدارس.
وتجمهر المواطنون أمام الطفل الملتصق بعمود الكهرباء بالسوق العربي، وسط العاصمة.
وشهدت الخرطوم، فجر الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى شلل شبه كامل للحركة، والمواصلات، وتعطيل الدراسة، وإغلاق معظم الشوارع الرئيسية.
وبدأ هطول الأمطار بكثافة منذ مساء الإثنين، واستمر لساعات، وغمرت المياه أغلبية الشوارع الرئيسية، ولم تنشر أي جهة رسمية، معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس الماضي، مصرع 46 شخصا، خلال أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.
والثلاثاء، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء، تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.
ومنذ مطلع أغسطس الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.
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