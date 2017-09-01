وفاة 9 من الحجيج السوداني أثناء مشاعر الحج

الخرطوم 1 سبتمبر 2017 ـ قالت البعثة الطبية التابعة لمكتب شؤون حجاج السودان، الجمعة، إن 9 من الحجيج السوداني، توفوا أثناء مشاعر الحج بالأراضي المقدسة حتى يوم الجمعة.
وأعلنت البعثة عن وفاة ثلاثة من الحجاج السودانيين يوم الجمعة بالأراضي المقدسة لأسباب طبيعية، بعد أن أكدت في وقت سابق من يوم الخميس وفاة ثلاثة من الحجاج على صعيد عرفات أحدهم وفاة طبيعية واثنان نتيجة لضربات الشمس.
وأوضحت البعثة الطبية أن المتوفيات، يوم الجمعة، بثينة خالد البشير خالد، من ولاية النيل الأبيض وعائشة محمد علي عبيد، من ولاية الجزيرة، وعلوية بشير الحاج خير السيد من ولاية الخرطوم.
وبحسب إحصاءات البعثة فإن عدد الوفيات خلال هذا الموسم بلغ تسع حالات وفاة.
ونعت بعثة الحج السودانية، يوم الخميس، الحاجة صفية محمد أحمد، من ولاية الجزيرة التي توفيت مساء الأربعاء، موضحة أن صفية التي تبلغ من العمر 75 عاماً توفيت وفاة طبيعية بعد نقلها للمستشفى، وتمت الصلاة عليها ودفنها بمكة المكرمة.
وفي وقت سابق أصيب نحو 40 حاجاً سودانياً بحالة تسمّم غذائي نتيجة تناولهم وجبات ملوثة بفندق بمدينة جدة حيث يقيم عدد كبير من الحجاج.
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