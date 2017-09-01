 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 1 أيلول (سبتمبر) 2017

وفاة 9 من الحجيج السوداني أثناء مشاعر الحج

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 سبتمبر 2017 ـ قالت البعثة الطبية التابعة لمكتب شؤون حجاج السودان، الجمعة، إن 9 من الحجيج السوداني، توفوا أثناء مشاعر الحج بالأراضي المقدسة حتى يوم الجمعة.

وأعلنت البعثة عن وفاة ثلاثة من الحجاج السودانيين يوم الجمعة بالأراضي المقدسة لأسباب طبيعية، بعد أن أكدت في وقت سابق من يوم الخميس وفاة ثلاثة من الحجاج على صعيد عرفات أحدهم وفاة طبيعية واثنان نتيجة لضربات الشمس.

وأوضحت البعثة الطبية أن المتوفيات، يوم الجمعة، بثينة خالد البشير خالد، من ولاية النيل الأبيض وعائشة محمد علي عبيد، من ولاية الجزيرة، وعلوية بشير الحاج خير السيد من ولاية الخرطوم.

وبحسب إحصاءات البعثة فإن عدد الوفيات خلال هذا الموسم بلغ تسع حالات وفاة.

ونعت بعثة الحج السودانية، يوم الخميس، الحاجة صفية محمد أحمد، من ولاية الجزيرة التي توفيت مساء الأربعاء، موضحة أن صفية التي تبلغ من العمر 75 عاماً توفيت وفاة طبيعية بعد نقلها للمستشفى، وتمت الصلاة عليها ودفنها بمكة المكرمة.

وفي وقت سابق أصيب نحو 40 حاجاً سودانياً بحالة تسمّم غذائي نتيجة تناولهم وجبات ملوثة بفندق بمدينة جدة حيث يقيم عدد كبير من الحجاج.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.