وفد أريتري رفيع يصل الخرطوم ويسلم البرهان رسالة من أفورقي

الخرطوم22 أغسطس 2019 - تسلم رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، رسالة خطية، من الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البرهان انهى قطيعة أفورقي للسودان بزيارة خاطفة لأسمرا .. الجمعة 13 يونيو 2019 (سونا)

وقال وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، في تصريحات إعلامية عقب لقائه البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إن علاقات إريتريا والسودان تشاركية في المجالات كافة.

ووصل الوفد الإريتري صباح الخميس إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وفي 14 يونيو الماضي، زار رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إريتريا، واتفق مع رئيسها، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.