وفد أفريقي: تحديات أمنية بدارفور تواجه عودة نازحي جبل مرة

الخرطوم 18 مايو 2017 ـ أقر فريق مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للسودان، الخميس، بتحسن الأوضاع بمناطق في دارفور، لكنه أشار إلى تحديات أمنية بمنطقة جبل مرة، تتمثل في صعوبة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية.

مول كاتندي رئيس فريق مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للسودان (سودان تربيون)

وأنهى وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، زيارة للبلاد امتدت أربعة أيام، وقف خلالها على الأوضاع الأمنية في دارفور، ومعسكرات النزوح في نيرتتي وشنقل طوبايا، توطئة لرفع تقرير للمجلس والجهات المعنية حول الأوضاع الأمنية بالإقليم.

وكشف رئيس الفريق مول كاتندي عن تحديات تواجه الأوضاع الأمنية في مناطق جبل مرة، تتمثل في صعوبة عودة نازحي معسكر "نيرتتي" إلى قراهم، مضيفاً "أن الوضع في جبل مرة ما زال يقلقنا لكن الأوضاع في ولايات شمال دارفور طرأ عليها تحسن أمني كبير".

وقال كاتندي في مؤتمر صحفي، الخميس، "إن نازحي معسكر نيرتتي أعربوا عن تخوفهم من قتلهم حال عودتهم إلى قراهم.. نعلم أن هناك اشتباكات وينبغي أن تؤهل ديارهم وتؤمن حياتهم للعودة".

وأشار إلى أن هناك مخاوف أخرى متعلقة بصراع الأرض التي لم تعد متاحة لسكانها قبل نزوحهم.

وبشأن المعسكرات الكائنة في المناطق التي لم تشهد اقتتال، قال رئيس الوفد الأفريقي إن لهم خيار العودة الى قراهم أو الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها حالياً، بيد أن الخيارين في حاجة إلى توفير الخدمات وإدماجهم في المجتمعات.

وأكد رئيس الوفد أنهم أطلعوا مساعد الرئيس إبراهيم محمود في ختام الزيارة على نتائج زيارتهم الى مناطق دارفور وملاحظاتهم عن تحسن الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وأفاد أن الوفد سجل أيضاً خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، معرباً عن أمله في أن يتسنى للنازحين العودة الى ديارهم.

وقال كاتندي إن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي طالب الحركات المسلحة في دارفور، بالانضمام الى وثيقة الحوار الوطني "خصوصا أنهم التمسوا مرونة من الحكومة في تقبل من يرغب في الإنضمام الى الحوار"، وزاد "الحكومة أكدت افساحها للمجال أمام الحركات للالتحاق بالعملية السلمية".

من جهته قال مساعد الرئيس إبراهيم محمود، إن الحركات المسلحة تُهدِّد الأمن في دول الإقليم بدعمها للحرب في ليبيا وجنوب السودان، وممارستها للقتل والإرهاب محلياً، "كان آخرها قتل أكثر من 54 مواطناً في جنوب كردفان ومناطق التعدين".

ونقل محمود الى وفد مجلس السلم والأمن انتفاء أي مسوغ لحمل السلاح وقتل المواطنين من الحركات المسلحة، بعد وصول الاتحاد الأفريقي مع الشركاء إلى خارطة طريق لإيقاف الحرب.

وذكر أن "الاتحاد الأفريقي كان شاهداً على تماطل الحركات في التوقيع على خارطة الطريق عقب توقيع الحكومة"، داعيا الاتحاد الأفريقي والآلية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي إلى الضغط على المسلحين للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى سلام شامل بالبلاد.