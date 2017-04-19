وفد أميركي بالسودان منتصف مايو لبحث الإستثمار في قطاع النفط

الخرطوم 19 أبريل 2017- أكدت وزارة النفط والغاز السودانية، الأربعاء، جاهزيتها للتعاون مع الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط و الغاز، وذلك بالتزامن مع الاعلان عن وصول وفد رفيع المستوي من شركة ليوك اويل الأميركية لبحث فرص الاستثمار بالسودان، منتصف مايو القادم.

وزير النفط والغاز محمد زايد

وأعرب وزير النفط محمد عوض زايد في بيان تلقته "سودان تربيون" عن ترحيب بلاده برغبة الجانب الأمريكي في بحث الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع النفط السوداني.

وأكد الوزير لدى إستقباله الأربعاء بالخرطوم، المدير العام لشركة كابيتال بارتنر تريدنق أهمية، تبادل المنافع بين البلدين، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الأميركية في مجال النفط والغاز وإمكانات وثروات السودان في مجال الصناعة النفطية.

و كشف المدير العام لشركة كابيتال بارتنر تريدنق ، بيتر واتسون أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى من شركة ليوك أويل سيزور السودان خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو المقبل لبحث فرص الإستثمار.

وقال واتسون "إن زيارته للسودان تهدف إلي بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة وتطوير النفط والغاز في كل المراحل، موضحاً أن مراحل الاستكشاف والإنتاج النفطي وإدخال تكنولوجيا حديثة وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير، وكل ما يتعلق بعمل الصناعة النفطية بجوانبه المختلفة في المنبع والمصب.

وكذلك إيجاد المعلومات المطلوبة لإقامة جدوى اقتصادية للمشاريع وخلق شراكات داخل السودان، وتعمل الشركة في مجال تطوير البنية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية للشركات الأميركية.

وكانت شيفرون الأميركية هي أول من بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، وخرجت من السوق في 1984 بسبب الظروف الأمنية أثناء اندلاع الحرب الأهلية جنوب البلاد، وخرج عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط من السودان بسبب ضغوطات من الإدارة الأميركية، مثل شركتي "شلمبرجير" و"تليسمان" الكندية.

وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل يومياً بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، ويقدّر الاحتياطي النفطي بنحو 24.5 مليار برميل، حسب إحصاءات حكومية.