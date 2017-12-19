وفد أوروبي يتفقد أوضاع حقوق الانسان والحريات الدينية بالسودان

الخرطوم 19 ديسمبر 2017 ـ انخرط وفد من البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، في لقاءات مع المسؤولين السودانيين بالخرطوم للوقوف على اوضاع حقوق الانسان بالبلاد والحريات الدينية.

مقر البرلمان الاوروبي بمدينة استراسبورغ في شرق فرنسا

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر فإن وزير الخارجية، ابراهيم غندور، اجتمع الثلاثاء بكريستين بيدا، رئيس اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي والمعنية بحقوق الانسان والوفد المرافق له من اعضاء اتحاد البرلمان الأوروبي الزائر.

وسيعقد الوفد الأوروبي سلسة من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة بغرض الوقوف على أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، والحريات الدينية، وتتبع سبل حماية المهاجرين واللاجئين الذين تزداد وتيرة تدفقهم عبر الحدود المشتركة.

وأفاد التصريح ان لقاء غندور وكريستين بيدا "تداول حول علاقة السودان بالاتحاد الاوروبي الى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار السوداني، والدور الذي تلعبه الحكومة في تعزيز الاستقرار بدول المنطقة".

وأوضح قريب الله أن غندور تناول الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، والخطوات التي اتبعتها الحكومة لرأب الصدع وحل الإشكالات بين طرفي النزاع.

كما أشار إلى التعاون الوثيق بين الحكومة السودانية والتشادية في مجال تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية لوفد البرلمان الأوروبي ضرورة حل الخلافات بشأن بناء سد النهضة الاثيوبي في إطار التعاون الفني الثلاثي المشترك.

وأبلغ غندور بحسب التصريح الوفد باهتمام السودان بأوضاع الهجرة واللاجئين، وأطلعه على الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في الحد من ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر.

كما تطرق اللقاء الى تعزيز التعايش الديني في البلاد، وأكد غندور" كفالة الدستور السوداني لحرية العبادة، والشعب السوداني قد جبل على التعايش مع الديانات الاخرى".