وفد استثماري من كبريات الشركات التركية يتهيأ لزيارة السودان

الخرطوم 5 مارس 2018- اعلنت السفارة التركية في الخرطوم، عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري يمثل كبريات الشركات التركية للسودان.

البشير وصف زيارة أردوغان للخرطوم بأنها "تاريخية" ..الأحد 24 ديسمبر 2017 (صورة لوكالة الأناضول)

وقال السفير التركي بالخرطوم عرفان اوغلو، في تصريحات صحفية الإثنين ان "السفارة تضع توجيهات الرئيس اوردغان في الاعتبار، وترتب لزيارة القطاع الخاص التركي للسودان".

وتوقع ان تكون الزيارة فتحا اقتصاديا كبيرا، مشيرا الى ان الوفد يضم كبريات الشركات التركية في المجالات الزراعية والمعدنية والبترولية، اضافة إلى الموانئ والمناطق الحرة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وبحث وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، مع السفير التركي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها.

وأكد على الدور الكبير لذي تقوم به تركيا تجاه السودان في المحافل الدولية والإقليمية، واصفا العلاقات الثنائية بالاستراتيجية.

وقال إن الاجتماع تطرق إلى القضايا الاقتصادية والتجارية، وتابع " نرحب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب اوردغان، للقطاع الخاص التركي للتوجه للسودان للاستفادة من خيراته".

يشار الى أن أردوغان زار الخرطوم في 23 ديسمبر الماضي وتوجت مباحثاته ووفده المرافق بتوقيع 12 اتفاقية بين البلدين كما تم الاتفاق على شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والصحة، بالإضافة إلى اتفاقية تكوين لجنة سياسية عليا برئاسة رئيسي البلدين، تجتمع سنوياً بين الخرطوم وأنقرا بالتناوب.

وأعلن الرئيس التركي وقتها عزم بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع السودان الى مليار دولار، خلال عام، تزيد مستقبلا الى أكثر من 10 مليار دولار.

وكان سفير السودان لدى أنقرة يوسف الكردفاني أعلن في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الأحد عن انعقاد اجتماعات لجنة التشاور بين السودان وتركيا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالخرطوم برئاسة وكيلي وزارتي الخارجية.

ورأى أن الاجتماع المرتقب يؤكد الحرص على إنفاذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتطوير العلاقات نحو بناء شراكة استراتيجية والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون.

وأوضح أن الاجتماعات تتناول العلاقات الثنائية في كافة المجالات والدعم المتبادل خاصة فرص التدريب الدبلوماسي.

موضحاً أن السودان وتركيا اتفقا على تطوير الشراكة الاستراتيجية ومواصلة الدعم المتبادل في المحافل الدولية والإقليمية.