وفد البرلمان الأفريقي يقف على الأوضاع في جنوب وغرب دارفور

نيالا 9سبتمبر 2017- زار وفد من البرلمان الافريقي، السبت، ولاية جنوب دارفور للوقوف على الأوضاع الامنية والانسانية وقضايا النازحين.

نازحون في معسكر قريضه بدارفور

وقال رئيس الوفد محمد مبارك لدي لقائه رئيس المجلس التشريعي بالولاية انهم استبقوا الزيارة الى نيالا بالوقوف على الأوضاع في ولاية غرب دارفور لتقييم مستوى الاستقرار الأمني والإنساني.

ووصف مبارك الموقف بأنه يمضي الى "تحسين كبير"، ممتدحا قرار الدولة بجمع السلاح من ايدي غير العسكريين ورأى في الخطوة تعبيرا عن ارادة الدولة الجادة لإحلال السلام في دارفور

وطالب مبارك المجتمع الدولي وشركاء اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الاقليم مضيفا انه "لن يهدأ لهم بال حتى استقرار الاوضاع في دارفور".

واشار رئيس الوفد الافريقي الي اهمية إزاحة العقوبات الاميركية المفروضة على السودان لافتا الي انهم يعملون علي لفت انظار العالم للآثار السالبة الناجمة عن تلك العقوبات.

وينتظر السودان إيفاء الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ العام 1997، بشكل كلي في 12 أكتوبر القادم.

واكد مبارك انهم سيعملون من اجل عودة النازحين واللاجئين الي قراهم ومعالجة قضية النزوح مشيدا بالجهود الحكومة المبذولة في ذات الخصوص.

يدوره أثنى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور صالح عبدالجبارعلى الأدوار التي بها يقوم البرلمان الافريقي من اجل مساندة السودان لرفع العقوبات مشيرا الي ان المتضرر الوحيد هو المواطن وليس الحكومة.