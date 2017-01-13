وفد الحركة الشعبية يلتقي عمدة أوسلو في ختام زيارة للنرويج

الخرطوم 13 يناير 2017 ـ التقى الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان ونائب ممثل الحركة في فرنسا مراد موديا، في ختام زيارة للعاصمة النرويجية، عمدة بلدية أوسلو ومسؤول جهاز البلدية التنفيذي رايمون يوهانس.

الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

وأشارت الحركة الشعبية في تعميم تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، إلى أهمية اللقاء قائلة إن عمدة أوسلو يعد أحد الشخصيات النافذة في السياسة النرويجية، كما أن مباني البلدية التي جرى فيها اللقاء تكتسب أهمية عالمية، حيث توزع فيها جوائز نوبل للسلام.

وطبقا للتعميم فإن اللقاء مع عمدة بلدية أوسلو تناول الوضع السياسي الراهن في السودان وضرورة تغيير سياسات المجتمع الدولي لتتجاوب مع رغبة السودانيين في التغيير والوصول لترتيبات إنتقالية جديدة تنهي الحرب ونظام الحزب الواحد.

والتقى وفد الحركة الشعبية بعدها بعدد كبير من الناشطين السودانيين في حوار ضم الأمين العام ونائب ممثل الحركة في فرنسا وشريف حرير.

وتناول النقاش قضايا توحيد المعارضة وإسقاط النظام وتفعيل عمل السودانيين في الخارج وفي النرويج لتغيير سياسات المجتمع الدولي لتتجاوب مع رغبات السودانيين في التغيير وضرورة توحيد السودانيين بالخارج تحت راية موحدة لدعم النضال بالداخل.