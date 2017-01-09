وفد بريطاني رفيع يتوجه لدارفور ومشاورات رسمية في الخرطوم الثلاثاء

الخرطوم 9 يناير 2017- توجه الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماكدونالد، يرافقه وفد من كبار المسئولين البريطانيين الى عاصمة ولاية جنوب دارفور، الاثنين، على أن تبدأ الثلاثاء جولة مباحثات رسمية مع مسؤولي الحكومة السودانية.

وكيل الخارجية السوداني مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية.. الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في تعميم تلقته "سودان تربيون" إن الوفد البريطاني حط في العاصمة السودانية فجر الاثنين، وتوجه بعد استقباله إلى نيالا عاصمة جنوب دارفور بدعوة من الوالي أدم الفكي،حيث يلتقي هناك بحكومة الولاية ويتفقد بعض المشروعات التى تنفذها بريطانيا في دارفور.

وأفاد الخضر أن جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين تبدأ الثلاثاء برئاسة وكيلي وزارتي الخارجية في البلدين، وتتناول موضوعات التعاون الثنائي ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والتشاور السياسي على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

ويعقب المياحثات طبقا للمتحدث لقاء وكيل الخارجية البريطاني مع وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وكانت العاصمة البريطانية شهدت في اكتوبر الماضي اجتماعات الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين السودان و المملكة المتحدة، والرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من الاتجاهات.

وتعتبر الزيارة واحدة من ثمرات الحوار الاستراتيجي تعزيزاً للتعاون تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وجرت في مارس الماضي اجتماعات لجنة التشاور الاستراتيجي بين البلدين بالعاصمة السودانية ، وكانت المباحثات الأولي من نوعها على هذا المستوى منذ 25 عاما.

واتفق السودان وبريطانيا، في ختامها على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، بجانب زيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة.