وفد بريطاني يصل الخرطوم الثلاثاء لاستئناف الحوار الاستراتيجي

الخرطوم23 أبريل 2018- يصل العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، وفد بريطاني رفيع لبدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي السوداني ـ البريطاني.

وكيل الخارجية عبد الغني النعيم و مدير الإدارة الأفريقية بالخارجية البريطانية نيل ويغان

وتُعد هذه الزيارة الثانية للوفد البريطاني حيث كانت زيارته الأولى للخرطوم في مارس 2016، وفيها جرى تدشين الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت السفارة البريطانية بالخرطوم في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إن الوفد القادم يقوده نيل ويجان رئيس ادارة افريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

وأوضحت أن الزيارة لأجل بدء المرحلة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة حيث سيترأس ويجان وفد من الحكومة البريطانية قادم لزيارة السودان.

وأفاد التصريح أن الحوار الاستراتيجي يشمل اجتماعات مع وزارة الخارجية ولقاءات مع عدد من المسؤولين السودانيين، كما سيغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية، والهجرة، وعملية السلام، وحقوق الإنسان، والتجارة، والعلاقات الثقافية، والوضع الاقليمي.