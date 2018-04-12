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وفد بريطاني يناقش مع مسؤول سوداني إزالة العقبات عن العلاقات الثنائية

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الخرطوم 12 أبريل 2018- أجرى مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن ابراهيم، الخميس، مباحثات بالخرطوم مع وفد من مجلس اللوردات البريطاني، حول تحديات العلاقات السودانية البريطانية ومساعي البلدين لتجاوز العقبات عبر الحوار المشترك.

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نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات ودور مجلس اللوردات في دفع مسيرة الحوار "البريطاني ـ السوداني".

وقال اللورد محمد الشيخ، عضو مجلس اللوردات البريطاني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الخميس، إن اللقاء مع مساعد الرئيس السوداني كان مثمراً تم خلاله تبادل وجهات النظر، كما بحث التحديات التي تواجه علاقات البلدين وسبل تجاوزها.

وأوضح أن المجلس سيعمل على دعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن امله في ان يؤدي الحوار البريطاني السوداني الى نتائج ايجابية تحقق أهداف البلدين.

وأكد سعي مجلس اللوردات لبناء علاقات وطيدة مع السودان في المجال السياسي والاقتصادي والتعليم والثقافة، قائلاً إن وفد اللوردات جاء للسودان للاطلاع على مجمل الأوضاع بالبلاد.

وأشار إلى أن الوفد البريطاني عقد مؤتمر في لندن قبل ثلاثة أشهر لتطوير التجارة بين بريطانيا والسودان، مؤكداً حرص المجلس على بناء علاقات تجارية وطيدة مع السودان.

وأوضح أن بريطانيا لها دور كبير يمكن ان تلعبه على مستوي دول "الترويكا" والاتحاد الافريقي، لدعم السودان في القضايا الانسانية وتطوير الأعمال التجارية وتقديم التسهيلات المصرفية والتأمينية.



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