وفد جوبا يطلب محادثات مباشرة مع المعارضة بدون وساطة

جوبا 15 فبراير 2018 ـ طلب وفد حكومة جنوب السودان في محادثات السلام من فريق الوساطة السماح له بإجراء محادثات مباشرة مع المعارضة بدون وساطة.

وزير الإعلام مايكل ماكوي

وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي لويث في تصريحات الأربعاء إن إجراء مناقشات مباشرة أمر ضروري لأن هناك قضايا يمكن مناقشتها بدون مشاركة فريق الوساطة.

ورحب المسؤول الحكومي بما وصفه خطوة ايجابية في محادثات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، معربا عن أمله أن تشجع الخطوة الأطراف على وقف إلقاء اللوم على بعضها البعض والتوصل الى حل القضايا المثيرة للجدل لإنهاء المعاناة والقتل في البلاد.

وقال عضو رئيسي في الوفد الحكومي في المحادثات لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن المحادثات من دون وساطة تتعلق بنظام الحكم والترتيبات الأمنية.

وعلمت (سودان تربيون) أن حركة التمرد الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار قبلت الدعوة وعقد الطرفان اجتماعا الأربعاء ولكن لم يتسرب شيء من الاجتماع.

وتعتبر الخطوة أحدى المحاولات الرامية إلى الخروج من المأزق حول كيفية إصلاح نظام الحكم وكيفية إصلاح القطاع الأمني بطريقة تعكس مشاركة مختلف المجموعات العرقية في البلاد.

وفي تطور ذي صلة دعت شبكة منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان في الشتات، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى إبداء المرونة في المفاوضات وتحقيق السلام لإنهاء معاناة شعب جنوب السودان.

وقال تشارلز أوباج رئيس المجلس "ليس هناك أي سبب يبرر استمرار الحرب بسبب المعاناة التي لا توصف لشعبنا الأبرياء".

وأضاف أن "الأطراف المتحاربة مطالبة بالامتناع عن الأنشطة العدائية والالتزام بشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية".

كما دعا المجتمع الدولي وأصدقاء جنوب السودان إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المتحاربة من أجل إحلال السلام في جنوب السودان.