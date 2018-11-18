وفد حكومي يجري محادثات في الدوحة الثلاثاء لاستئناف مفاوضات دارفور

الخرطوم 18 نوفمبر 2018- أعلنت الحكومة السودانية عن تلقيها دعوة لإجراء مشاورات مع الوساطة القطرية لسلام دارفور في الدوحة يوم الثلاثاء لبحث استئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة.

مبعوث الرئاسة السودانية لأغراض التفاوض أمين حسن عمر (سودان تربيون)

وتجئ هذه الدعوة بعد أيام من اجتماعات عقدها الوسيط القطري مطلق بن ماجد القحطاني مع قيادة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بزعامة كل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ناقشت تذليل توقيع اتفاق تمهيدي يسبق اجراء المفاوضات.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الأحد عن مسؤول التفاوض مع مسلحي دارفور أمين حسن عمر قوله إن الجانب القطري طلب من الوفد الحكومي الحضور الى الدوحة بغرض التشاور حول استئناف التفاوض مع الحركات المسلحة.

وأضاف " سنلتقي بالوسيط القطري لمعرفة تفاصيل اللقاء".

بدوره قال مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم إن منبر الدوحة يعد المرجعية الأساسية في عمليات التفاوض المتعلقة بملف سلام دارفور، وأوضح أن الوفد الحكومي سيغادر إلى الدوحة يوم الإثنين.

وكان رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قال في تصريح لـ (سودان تربيون)، إن الاجتماع مع الوساطة القطرية جرى فيه التأكيد على أهمية منبر الدوحة واستعداد الحركتين للتفاوض فيه.

وأشار الى أن اللقاء بحث كذلك "الخطوات العملية لتحريك عملية السلام بمساهمة الوسيط القطري في تذليل العقبة الصغيرة التي تقف أمام توقيع اتفاق ما قبل التفاوض لينتقل الأطراف لتوقيع اتفاق وقف العدائيات لأغراض إنسانية ومن ثم يدخلوا مباشرة بعدها في التفاوض حول القضايا السياسية التي تخاطب جذور المشكلة ومعالجة آثار الحرب وفق اتفاق اطاري يرسم مسار المفاوضات".