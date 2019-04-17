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وفد سعودي إماراتي يجتمع برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالخرطوم

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الخرطوم 17 أبريل 2019- قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقى في الخرطوم وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوى.

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قادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

ولم ترشح تفاصيل عن الشخصيات المكونة للوفد لكن وسائل التواصل الاجتماعي في السودان ضجت الثلاثاء بنبأ تواجد طه الحسين المدير السابق لمكتب الرئيس المعزول عمر البشير في معية الوفد.

وأقيل الحسين من منصبه في القصر الرئاسي قبل نحو عامين بعد اتهامات بتورطه في قضايا فساد، وغادر الى الرياض وعمل مستشارا لولي العهد محمد بن سلمان بعد حصوله على الجنسية السعودية.

وقال المجلس العسكري في بيان إن الوفد السعودي الاماراتي أبدى استعداده لدعم ومساندة السودان وشعبه في "هذه المرحلة التاريخية المهمة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت المملكة العربية السعودية إنها ستدعم السودان بشحنات من مشتقات الوقود والدواء والدقيق بعد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين في ذات الخصوص.

والتقى الوفد الزائر كذلك الفريق أول نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) وبحث مع الوفد العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات.

ويشارك السودان منذ 2015 بآلاف القوات في التحالف العسكري السعودي الإماراتي الذي يقود حربا في اليمن ضد جماعة الحوثي المحسوبة على أيران.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد الاثنين استمرار مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن ضمن قوات التحالف.

وأكد أن القوات "ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه".

وتشير تقارير إلى أن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان تولى عملية تنسيق إرسال الجنود السودانيين، وأشرف على القوات التي حاربت في صفوف التحالف السعودي الإماراتي، وهو على صلات وثيقة بكبار القادة العسكريين في الخليج بحكم مسؤوليته عن تنسيق الدور العسكري للسودان بالحرب.



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