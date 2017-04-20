وفد سوداني يغادر إلى اجتماعات صندوقي النقد والبنك الدوليين بواشنطن

الخرطوم 20 أبريل 2017 ـ غادر وفد سوداني برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود إلى وشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوقي النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 21 ـ 23 أبريل الجاري.

مديرة البنك الدولي في السودان، جنوب السودان واثيوبيا كارولاين تورك لدى توقيعها الاتفاقية مع وزير المالية بدر الدين محمود

ويعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في كل خريف اجتماعاتهما السنوية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية الاقتصادية والتمويل الدوليين. وتتيح الاجتماعات السنوية منتدى للتعاون الدولي، وتسمح للمؤسستين بتحسين الخدمات المقدمة إلى البلدان الأعضاء.

ويشارك الوفد السوداني في اجتماعات وزراء مالية الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية.

ويعقد وزير المالية لقاءاً تنويرياً للفنيين بمؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليين) حول تطورات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان.

وتعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة الأميركية، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية العالمية، وتقام فعاليات الاجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المقار الدولية لتلك المؤسسات بواشنطن.

ويحضر الاجتماعات السنوية زهاء 10 آلاف شخص، من بينهم حوالي 3500 من أعضاء وفود البلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين، ونحو 1000 ممثل عن وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف زائر وضيف خاص، يأتون على نحوٍ رئيسي من شركات القطاع الخاص وأوساط العمل المصرفي والمنظمات غير الحكومية.

وإلى جانب ذلك يشارك خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاجتماعات مع المسؤولين من وفود الحكومات المشاركة.

وكان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان وتقديم قروض لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية التي تقدر بنحو 50 مليار دولار.