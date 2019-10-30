وفد عالي المستوى من الاتحاد الأوروبي يصل الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية

الخرطوم 30 أكتوبر 2019 - أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الأربعاء، عن بدء وفد رفيع المستوى من الاتحاد محادثات في الخرطوم، الأربعاء لمواصلة الحوار مع الحكومة الانتقالية والنقاش حول طرق دعمها، وكشف الوفد عن تقديم دول الاتحاد الأوروبي منحة بـ 200 مليون يورو تتبعها مبالغ أخرى.

مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتمعوا الى وزيرة الخارجية أسماء عبدالله ..الأربعاء 30 أكتوبر 2019

وأوضح بيان صادر عن البعثة تلقته "سودان تربيون"، أن الوفد يرأسه جان كريستوف بيليارد نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ويضم كل من المدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوربية كوين دوينز، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، ألكساندر روندوس.

ووفق البيان فإن "الغرض من الزيارة التي تستمر يومي الأربعاء والخميس هو مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها، وكذلك التباحث مع القوى السياسية والمدنية وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعمهم في إصلاحات التغيير الهائلة والمتوقعة".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، روبرت فان دن دوول، إن قادة الاتحاد الأوربي يعتزمون التعرف على جهود وتقدم الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في الفترة الانتقالية، مع معرفة أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوربي لأولويات الحكومة.

وأشار دوول وفق البيان الى أن "الهدف الثاني للزيارة هو الوصول إلى رؤية مشتركة مع الحكومة السودانية حول دور الاتحاد الأوروبي ودعمه في الفترة المقبلة".

وأكد أنه "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وفهم عميق وتنسيق إقليمي ودولي لمساعدة السودان تقنيًا وماليًا وسياسيًا في هذه المرحلة الحساسة".

وأفاد البيان أن الوفد سيجري لقاءات مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والعديد من الوزراء في الحكومة الانتقالية وأعضاء المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تنفذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في السودان.



منحة أوروبية بـ 200 مليون يورو

والتقى الوفد الأوروبي وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله التي قدمت شرحاً حول أولويات الحكومة الانتقالية وأجملتها في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وقالت حسب تصريح عن إدارة الإعلام بالوزارة إن كل ذلك "يتطلب دعماً من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السوان وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب".

ووعد مسؤولو الاتحاد الأوربي بدعم السودان بعد دراسة احتياجاته في هذه المرحلة ودعم مشاريع التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدوا أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم ١٤١ مليون يورو وكذلك ١٠٠ مليون يورو ومبلغ ٢٥ مليون يورو المساعدات الإنسانية.

ونقل تصريح الوزارة تأكيدات الوفد بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتنسيق كذلك مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السودان لمقابلة الاحتياجات العاجلة وكذلك دعم الاقتصاد السوداني.

وحثّ الوفد الحكومة الانتقالية على بذل الجهود للمساعدة في إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي وإزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وأكدوا مساعدتهم لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لتمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية.

ووصف مسؤولو الاتحاد الأوربي التطورات السياسية في السودان بأنها تاريخية وان سلمية الشعب السوداني أصبحت ملهما لشعوب العالم ولذلك تسعى دول الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة المدنية ومعرفة احتياجاتها الآنية والمستقبلية.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء التقى الوفد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبحث معه أوجه التعاون بين السودان والاتحاد الأوربي في المجالات المختلفة وكيفية دعم مجهودات الحكومة الانتقالية الجارية الآن من أجل إيقاف الحرب وبناء السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد.