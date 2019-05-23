وفد عسكري سوداني عال يزور جوبا

الخرطوم 23 مايو 2019- غادر الخرطوم ظهر الاربعاء متوجها إلي جوبا عاصمة جنوب السودان وفد عسكري بقيادة رئيس الأركان المشتركة في الجيش السوداني.
وأفاد بيان صادر من الاعلام العسكري ان الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر يقود وفد السودان المشارك في إحتفالات العيد السادس والعشرين لقوات دفاع جنوب السودان الشعبية،.الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقا
وتأتي الزيارة في سياق الروابط الأزلية والتأريخية بين البلدين والعلاقات المتطورة في كافة المجالات، كما افاد البيان
وكانت الخرطوم قد اكدت عن التغيير السياسي الذي جرى في البلاد مءخرا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين كما جددت دعمها لاتفاق السلام بين الفرقاء الجنوبيين الذي وقع عليه في 12 سبتمبر 2018.
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