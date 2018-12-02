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وفد لمفوضية حقوق الإنسان يناقش في الخرطوم فتح مكتب للمتابعة

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الخرطوم 2 ديسمبر 2018- بدأ وفد فني تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان اجتماعات في الخرطوم والتقى مسؤولين بوزرة الخارجية السودانية ووزارة العدل.

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جولييت دي ريفيرو التقت الوكيل المساعد لوزارة الخارجية السودانية الهام شانتير

ونص قرار لمجلس حقوق الانسان صدر في جنيف أواخر سبتمبر الماضي على تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان لمدة عام، على أن تنتهي ولايته حال التوصل الى لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم في موعد أقصاه سبتمبر 2019.

ورحب وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، بوفد اللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، برئاسة جولييت دي ريفيرو مسؤولة مكتب شرق وجنوب أفريقيا بالمفوضية الذي بدأ زيارة الخرطوم، يوم الأحد، وأكد خلال اللقاء " استعداد وزارته للتعاون التام مع البعثة".

كما التقت اللجنة الفنية، أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأعلنت مقرر المجلس سوسن حسين، الترحيب بالوفد، واستعدادهم لتقديم الدعم اللازم الذي من شأنه تسهيل عمله بالسودان.

وفي وزارة الخارجية اجتمعت الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي إلهام إبراهيم محمد أحمد بوفد لجنة حقوق الانسان وجرى نقاش حول أوضاع حقوق الانسان، وامكانية فتح مكتب متابعة بالسودان.

وشكرت الدبلوماسية السودانية الوفد على الزيارة وثمنت الدور الذي يقوم به المجلس في تحسين اوضاع حقوق الانسان بمناطق النزاع مشيرة للدور الإيجابي الذي يقوم به السودان لدعم السلام والاستقرار في جواره الاقليمي مثل جهوده في جنوب السودان وافريقيا الوسطى وليبيا.

إلى ذلك، أشارت رئيسة الوفد إلى أن زيارة البعثة تهدف إلى الاطلاع على وجهات نظر وآراء الجانب السوداني، وعلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.



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