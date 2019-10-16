وفد مجلس الأمن الدولي يصل جنوب السودان الأحد المقبل

جوبا 16 أكتوبر 2019- أعلنت بعثة الأمم المتحدة لعملية حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) الثلاثاء أن وفداً رفيع المستوى من مجلس الأمن سيزور العاصمة جوبا الأحد المقبل لدعم العملية السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

.

مجلس الامن يصوت بالاجماع على معاقية معرقلي السلام في جنوب السودان

ووفقا للبعثة فإن الوفد سيلتقي بالرئيس سلفا كير والموقعين الآخرين على اتفاقية السلام المنشطة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي النساء وغيرهم من أصحاب المصلحة في عملية السلام.

.

وقال إدموند ياكاني، وهو ناشط، إنه ينبغي لأعضاء مجلس الأمن التركيز على حث الأطراف في جنوب السودان على ضرورة التنفيذ الحقيقي لاتفاقية السلام.

وزاد " العوامل التي تعيق التنفيذ الحقيقي لاتفاقية السلام تتركز أساسًا على عدم الإفراج غير الأموال من الحكومة، وغياب الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات السياسية بشأن مسائل مثل عدد وحدود الولايات، وإدماج الاتفاقية في الدستور الانتقالي 2011 المعدل لعام 2015، وإنفاذ العمل الإيجابي بما لا يقل عن مشاركة 35% للنساء".

والأسبوع الماضي، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان مواصلة الاجتماع بانتظام لحل القضايا الجوهرية المعلقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وقال المجلس إن الاتفاق الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في أحدث دولة في إفريقيا..