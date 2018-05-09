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وفد مجلس السلم الأفريقي يواصل مباحثاته في الخرطوم حول مساعي تحقيق السلام

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الخرطوم 9 مايو 2018- أبلغ وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، وفداً افريقياً جهود الحكومة لتحقيق السلام عبر الحوار مع القوى السياسية، المفاوضات مع المجموعات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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وزير الدفاع استقبل وفد مجلس السلم الافريقي وأطلعه على الأوضاع بالبلاد

واستقبل وزير الدفاع الأربعاء بمكتبه بالخرطوم وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يزور السودان حالياً بقيادة سفيرة دولة راوندا، هوب قيساتورا، رئيسة الدورة الحالية للمجلس.

وانهى الوفد الأفريقي يوم الاثنين مشاورات في ولاية شمال دارفور، حيث التقى مسؤولين حكوميين كما وقف على اوضاع آلاف النازحين الفارين من منطقة جبل مرة .

وأمتدح ابن عوف الأدوار التي يضطلع بها مجلس السلم والأمن الأفريقي ومساهماته في حل النزاعات في الدول الأفريقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد أحمد خليفة الشامي، في تصريح صحفي، إن الوزير قدم شرحاً للجهود التي يبذلها السودان لتحقيق السلام في البلاد عبر الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية ،إضافة إلى المفاوضات مع المجموعات المسلحة لخلق حالة من التوافق الوطني تؤدي إلى سلام دائم بالسودان، كما قدم تنويراً للمجلس عن مجمل الأحوال الأمنية في السودان.

وأكد الوزير استتباب الأحوال الأمنية بالبلاد، خاصة ولايات دارفور التي تشهد حالة من الاستقرار والأمن بفضل نجاح خطة جمع السلاح، والجهود التي تبذل من قبل الولاة والسلطات المحلية عبر برامج العودة الطوعية وإشاعة روح السلام.

كما أستعرض الوزير بحسب المتحدث جهود السودان في تحقيق الأمن والسلم في القارة ومحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

من جهتها عبرت رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، هوب قيساتورا عن امتنانها وأعضاء المجلس للمساعدات والخدمات التي قدمت لهم، الأمر الذي أسهم في إنجاح زيارتهم لكافة ولايات دارفور.

وتأتي زيارة وفد مجلس الأمن والسلم الافريقي ضمن برنامج راتب ومنتظم لمجلس السلم والأمن الأفريقي للوقوف ميدانياً على الأوضاع بدارفور، والاطلاع على نشاط بعثة اليوناميد.

وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من توقيتها الذي يأتي قبيل التجديد لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور"يوناميد" في يوليو القادم، وعقب تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطة إعادة تشكيل البعثة وتخفيض مكوناتها، وعلى أعتاب دخول المرحلة الثالثة.

ولدى لقاء وزر الخارجية بالإنابة محمد عبد الله إدريس، أكدت هوب جاستورا على تحسن الأوضاع الأمنية والانسانية كثيرا منذ زيارتها الاخيرة للسودان في العام الماضي، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر.

وقال في تصريح الثلاثاء، إن الوزير أثني على دعم الاتحاد الافريقي لعملية السلام في دارفور، مستعرضا التطورات الايجابية التي يشهدها الاقليم.



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