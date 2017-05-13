وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي يبدأ زيارة للسودان الإثنين

الخرطوم 13 مايو 2017- يبدأ وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي، الأثنين، زيارة إلى السودان تستمر لمدة أربعة أيام يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين بالحكومة السودانية في الخرطوم ودارفور.

رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في السودان محمود كان

ويصل الوفد بكامل عضويته الـ (15) على مستوى السفراء الدائمين، برئاسة سفير أوغندا لدى الإتحاد الافريقي، الخرطوم ، ثم يغادرها إلى دارفور بغرض الوقوف ميدانياً على الأوضاع.

وتعد زيارة مجلس الأمن والسلم الافريقي الرابعة من نوعها منذ نشر القوات المشتركة لحفظ السلام في دارفور "اليوناميد".

وقال رئيس مكتب إتصال الإتحاد الإفريقي بالخرطوم، محمود كان، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، السبت، إن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين بالخرطوم تشمل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى جانب وزير الخارجية ابراهيم غندور، إضافة إلى مكتب سلام دارفور ولقاء مع المجموعة الدبلوماسية الافريقية.

وأوضح كان أن الوفد سيقوم يومي الثلاثاء والأربعاء بزيارة إلى ولايات دارفور تشمل الفاشر، زالنجي، ومعسكرات النازحين في نيرتيتي وشنقلي طوبايا قبل أن يختتم زيارته للسودان يوم الخميس