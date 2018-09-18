وفد مجلس اللوردات البريطاني يزور مخيمات للنازحين بدارفور

الفاشر 18 سبتمبر 2018 ـ تفقد وفد من مجلس اللوردات البريطاني للسودان وجنوب السودان مخيمات النازحين بولاية شمال دارفور، قبل أن يلتقي، الثلاثاء، والي الولاية في الفاشر.

نازحون من شرق جبل مرة بمعسكر (زمزم) في شمال دارفور.. صورة لـ(سودان تربيون)

وأطلع والي شمال دارفور الشريف محمد عباد سموح وفد مجلس اللوردات البريطاني على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية وجهود الحكومة من أجل تعزيز الاستقرار.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس الوفد البريطاني ديفيد أرو عقب اللقاء إن زيارتهم إلى شمال دارفور جاءت بغرض الاطلاع والاطمئنان على الأوضاع الأمنية والإنسانية وعودة النازحين والوقوف على ما تحقق من استقرار في الأوضاع السياسية، وأكد أن الوفد سيرفع تقريرا إلى مجلس اللوردات في ختام زيارته.

وزار وفد اللوردات البريطاني، معسكري أبو شوك وزمزم للنازحين.

وثمن الوالي في تنوير قدمه للوفد بحضور رئيس المجلس التشريعي وأعضاء لجنة أمن الولاية والوفد المرافق للمجموعة البريطانية من البرلمان ووزارة الخارجية، مساهمة الحكومة البريطانية في دعم مشروع مياه مدينة الفاشر.

وأشار إلى أن زيارة الوفد تمثل سانحة للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور التي قال إنها تشهد استقرارا تاما بعد أن تحقق السلام بالإقليم ونجاح حملة جمع السلاح.

وكشف الوالي أن تلك النتائج الإيجابية ساهمت في عوده 153 ألف نازح إلى قراهم الأصلية، وانخراطهم في الزراعة التي حققت نجاحا كبيرا هذا الموسم.

وأكد مضي الحكومة في خطتها الرامية لتعزيز تلك العودة بالمزيد من البرامج والمشروعات الخدمية بجانب العمل لتوطين من تبقى من النازحين بحسب رغباتهم، مطالبا وكالات ومنظمات الأمم المتحدة بضرورة دعم هذه الجهود.

وبشأن أوضاع حقوق الإنسان وإمكانية وصول المنظمات المعنية إلى مختلف المناطق بالولاية، أكد الوالي أن حقوق الإنسان بالولاية مرعية بموجب الدستور القومي والدستور الولائي وأن الوصول إلى مختلف مناطق الولاية متاح لكافة المنظمات الدولية بلا أي قيود.

وأضاف أن قوات الشرطة بالولاية عززت انتشارها بجميع محليات الولاية خاصة بالمناطق التي خرجت منها قوات يوناميد مع انتشار مكاتب للنيابات.

وطالب بضرورة الإبقاء على آليات ومعدات بعثة يوناميد للاستفادة منها في مشروعات التنمية والخدمات بالولاية.

وتلقى الوالي سؤوالا حول دستورية ترشيح الرئيس المشير لدورة رئاسية جديدة ورد بأنه "أمر إجرائي ويتم بخيار وإرادة القوى السياسية التي تمثل الشعب".

وتابع قائلا إن "النازحين بمعسكر أبو شوك هم أول من بادروا على مستوى السودان بترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة".