وفد مجلس اللوردات يحذر من التسرع في سحب (يوناميد) من دارفور

الخرطوم 19 سبتمبر 2018- حذر وفد مجلس اللوردات البريطاني الذي يزور السودان هذه الأيام من التسرع في عملية تخفيض قوات حفظ السلام (يوناميد) بإقليم دارفور، وعقد الوفد في وقت لاحق اجتماعا بالرئيس السوداني عمر البشير الذي أكد استقرار الأوضاع في الإقليم الواقع غربي البلاد.

عملية تسليم مقر (يوناميد) في الطينة بولاية شمال دارفور للحكومة السودانية 19 أكتوبر 2017 (صورة من البعثة)

وأقر مجلس الأمن الدولي في وقت سابق تخفيض قوة العنصر العسكري في البعثة المختلطة بدارفور بنسبة 44% والشرطة بنسبة 30% وإغلاق 11 من مواقع الفريق في المرحلة الأولى، وهو ما تم فعليا خلال يناير الماضي، وسحب العنصر العسكري من 7 مواقع أخرى في المرحلة الثانية.

وزار وفد مجلس اللوردات ولاية شمال دارفور واجتمع بالمسؤولين في الحكومة المحلية كما التقى قيادة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) ووقف على الأوضاع في مخيم رئيسي للنازحين.

وقال رئيس الوفد ديفيد درو في بيان اطلعت عليه (سودان تربيون) الأربعاء إن عدم الاستقرار وانتفاء الأمن ما زالا قائمين في دارفور برغم تراجع الصراع.

وأضاف " ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮل بأن اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ دارﻓﻮر أﻗﻞ اليوم، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎً ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ أو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف أﻣﻨﻴﺔ".

وأشار البيان الى أن (يوناميد) تلعب دورا حيويا في حماية النازحين داخليا وفي توفير الأمن للمنظمات الإنسانية علاوة على تقوية المجتمعات في دارفور.

وتابع "إن الانسحاب بسرعة كبيرة دون خطة واضحة يضع التقدم المحرز بدارفور في خطر. ويجب أن تعكس أي تخفيضات أخرى تحسينات حقيقية على الأرض، بالإضافة إلى ضمانات بأن يكون لدى فريق الأمم المتحدة القطري الموارد والدعم اللازم لملء الفجوات ".

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس السوداني خلال لقائه وفد مجلس اللوردات استقرار الأوضاع في ولايات دارفور بعد انتهاء الحرب، وأوضح أن ما يحدث من تفلُّتات "أمرٌ عادي" في كل الدول خاصة الخارجة من نزاعات.

وأشار الى أن السودان "دولة آمِنة ومسالِمة وقادرة على توفير السلام والأمن لمواطنيها في كل الظروف". كما أنه بات ملاذا آمناً لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلادهم طلباً للأمان.

وأوضح البشير أن مطالبة السودان بخروج قوات اليوناميد جاء بناءً على تقرير لِلَجنة ثلاثية اطمأنَّت على الوضع الأمني في دارفور وتَقرَّر خروج القوات بصورة تدريجية.

وتابع بحسب وكالة السودان للأنباء أن مشكلة دارفور حالياً ليست أمنية، وإنما تتعلَّق بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم، وتفكيك المعسكرات وعودة سكانها لقراهُم أو توطينهم في المدن التي يعيشون فيها.

وقال البشير إن السودان يُكافِح الإرهاب ويدعم الجهود الدولية للقضاء عليه وأن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية تؤكِّد منذ تسعينات القرن الماضي أن السودان لا علاقة له بالإرهاب.

كما أكد أن التسامح الديني الذي يتمتع به بالسودان والذي لا مثيل له في أي مكانٍ آخر وأن المسيحيين يتمتعون بكل حقوقهم وحرياتهم الدينية كاملة.