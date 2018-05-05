وفد مشار يعقد مباحثات مع موسيفيني في كمبالا

كمبالا 5 مايو 2018- عقد وفد من المعارضة المسلحة الرئيسية، في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الخميس اجتماعا مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة كمبالا.

أنجلينا تيني تخاطب اليوم العالمي للمرأة في جوبا مارس 2013 (سودان تربيون)

وقاد نائب رئيس حركة مشار، هنري أودار الفريق الذي التقى موسيفيني.

وترأس هنري مجموعة مشار في محادثات السلام التي عقدت بإثيوبيا.

وأشادت أنجلينا تيني زوجة مشار باستقبال موسيفيني الحار خلال اجتماع كمبالا.

وأضافت " استقبلنا بصورة جيدة ونقدر اهتمامه بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، لا أريد الخوض في التفاصيل لكننا عقدنا اجتماعًا جيدًا مع الرئيس".

وفي عام 2016 عقد موسيفيني وزعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان ريك مشار اجتماعًا لمناقشة السلام في جنوب السودان، مع تأكيد مشار للزعيم الأوغندي بأنه ملتزم بفصل جديد من السلام.

وتسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان في نزوح حوالي 4 ملايين شخص وخلق أزمة إنسانية. وبدأ الصراع في العام 2013 كصراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.

وأجبرت الحرب نحو مليوني شخص على الفرار من البلاد وتركت أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة وفقا للأمم المتحدة.