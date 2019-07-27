وفد مشترك من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للقاء (الحلو) في جوبا



الخرطوم في 27 يوليو 2019 - غادر الخرطوم في صباح السبت وفد مشترك من المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية متوجهاً إلى جوبا للقاء رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو.

ويتكون الوفد من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان حميدتي، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، إضافة إلى إبراهيم الأمين وأحمد ربيع، ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير.

وقال المجلس العسكري في تصريح صحفي السبت أن الزيارة تمتد ليوم واحد يلتقي الوفد خلالها رئيس دولة جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي وفد الحركة الشعبية برئاسة الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وتجدر الاشارة إلى ان الحركة الشعبية بقيادة الحلو ليست طرفا في تحالف الحرية والتغيير.

ويأتي اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين المجلس العسكري والحلو في اعقاب تفاهمات بين مكونات قوى الحرية والتغيير حول المشاركة في الفترة الانتقالية خلال اجتماعات جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما عقد تجمع المهنيين السودانيين لقاءين مع الحركة الشعبية برئاسة الحلو في جوبا وأديس أبابا ناقش ترتيبات إحلال السلام والمشاركة في الفترة الإنتقالية.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد اقترح مبادرة لحسم النزاع في المنطقتين وأعرب عن استعداده للتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية مشيرا الى ان وجود النزاع في المنطقة الحدودية يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

كما عمل سلفاكير على حل الخلافات بين فصيلي الحركة بقيادة الحلو ومالك عقار إلا ان محاولاته بآت بالفشل ويرغب الان في تسهيل وصول كل فصيل لاتفاق مع الخرطوم.