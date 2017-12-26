وفد من الكونغرس الأميركي يصل الخرطوم في يناير

الخرطوم 26 ديسمبر 2017 ـ كشف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر عن زيارة لوفد من الكونغرس الأميركي خلال يناير القادم.

رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا)

وسجل رئيس البرلمان في مارس الماضي زيارة إلى الولايات المتحدة استغرقت عدة أيام التقى خلالها أعضاء بالكونغرس الذين أكدوا الرغبة في التعاون لمصلحة البلدين.

وقال رئيس البرلمان في تنوير صحفي الثلاثاء إن "الزيارة بهدف تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ومواصلة الحوار بين البلدين".

وأوضح أن الوفد الأميركي يضم عدد من رؤساء اللجان بالكونغرس وأن زيارة تجئ بترتيب من معهد “همتي دمتي” الأميركي.

من جهته قال مدير معهد “همتي دمتي” الصادق خلف الله خلال التنوير الصحفي، إن معهده معني بزيارات وفود الكونغرس لعدد من الدول بينها السودان.

وزار وفد من الكونغرس الأميركي الخرطوم في سبتمبر الماضي ترأسه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، ديفين نونيس، وأجري مباحثات مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح وبعض المسؤولين بالحكومة والبرلمان للتحقق من المسارات الخمسة وما تم تحقيقه من قبل السودان».

وتضمنت خطة المسارات، التي تم الاتفاق عليها مع إدارة أوباما من أجل رفع العقوبات عن السودان، "التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان".