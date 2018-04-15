وفد من الكونغرس يلتقي مسؤولين في الحكومة والمعارضة السودانية

الخرطوم 15 أبريل 2018- وصل الخرطوم وفد من الكونغرس الأميركي وعقد اجتماعات بمسؤولين في الحكومة السودانية الى جانب ممثلين لقوى المعارضة.

وفد من الكونغرس خلال اجتماعه بوزير الخارجية .. الخميس 31 أغسطس 2017

وقالت وكالة السودان للأنباء، الأحد إن النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح اجتمع بوفد الكونغرس الزائر للبلاد برئاسة كارين بارث وبحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد عبد الله إدريس.

وقالت رئيسة الوفد في تصريحات صحفية إن زيارتها للبلاد تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات السودانية الأمريكية، مبينة أنها وعدت النائب الأول لرئيس الجمهورية بزيارة لأعضاء الكنغرس للسودان.

والتقى الوفد الأميركي كذلك بممثلين لقوى المعارضة في الخرطوم وناقش معهم تطورات الوضع السياسي.

ونقلت صحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني المعارض إن منسوبي المعارضة الذين لم تسمهم، تحدثوا للوفد عن قانون الأمن الوطني باعتباره من أكثر القضايا المقلقة، باعتباره يعيق الحراك السياسي بالبلاد.

وشددت قوى المعارضة على ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات التي تسمح بالاعتقال التحفظي.

وأوضحت كذلك للوفد الأميركي موقفها من الحوار الذي يسهم في حل قضايا البلاد وأن الحكومة السودانية لم تكون وفية بالوعود والمواثيق والقوانين.

وشرح منسوبو المعارضة لوفد الكونغرس تداعيات الوضع الاقتصادي وقضايا الحرب والسلام.