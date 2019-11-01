وفد من جنوب السودان يصل الخرطوم برسالة من سلفا كير

الخرطوم 1 نوفمبر 2019- وصل الخرطوم، الجمعة وفد رفيع من حكومة جنوب السودان حاملا رسالة من الرئيس سلفا كير ميارديت الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

سلفا استقبل البرهان في جوبا منتصف أكتوبر 2019

ويرأس الوفد، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك يرافقه وزير الكهرباء ضيو مطوك، الذي قال في تصريحات بالخرطوم إن رسالة سلفا للبرهان تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق.

وأضاف مضوك أن البلدين يجريان في الوقت الراهن مشاورات متواصلة بشأن السلام خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في دولة جنوب السودان المقرر لها ١٢ نوفمبر الجاري.

وتواجه المساعي لتشكيل هذه الحكومة عقبات بعد اعلان زعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار الموضوع قيد الإقامة الجبرية في الخرطوم عدم المشاركة فيها.

وطالب في تصريحات لمتحدث باسمه قبل يومين تأجيل الإعلان عنها لست أشهر يتم خلالها احكام الترتيبات الأمنية، لكن سلفا كير يرفض الارجاء ويتمسك بأن تعلن في 12 نوفمبر الجاري.

وشدد مطوك، على أن"دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له".

وأشار إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم، تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.

وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد".