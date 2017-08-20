وفد من حركتي (جبريل ومناوي) يبحث مع مبعوثين دوليين إحياء المفاوضات

الخرطوم 20 أغسطس 2017 ـ أجرى وفد مشترك من حركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، مباحثات في العاصمة الألمانية برلين، مع مبعوثين دوليين للسودان، حول إحياء عملية المفاوضات مع الحكومة السودانية.

جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون)

وقال بيان مشترك إن وفد من الحركتين، التقى مسؤولين دوليين على رأسهم المبعوث الألماني للسودان، ونظيره الفرنسي، وممثل مكتب المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، بجانب ممثل الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي بالإضافة لممثل منظمة بيرهوف الألمانية.

وأكد البيان الذي تلقته (سودان تربيون)، الأحد، أن المباحثات تناولت كيفية الوصول إلى اتفاق حول مبادئ تؤسس عليها أية مفاوضات قادمة لإحياء عملية السلام ومخاطبة الأوضاع الإنسانية والأمنية فى مناطق النزاع.

وترفض حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، الإنضمام الى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بنسختها الحالية وتطالبان بإعادة التفاوض عليها، وهو ما ترفضه كل من الخرطوم والوساطة القطرية.

وبرغم ذلك ابتدرت الحكومة السودانية مفاوضات جديدة مع هاتين الحركتين في أديس أبابا منذ العام قبل الماضي، حول وقف العدائيات والترتيبات الأمنية من دون التوصل الى اتفاق.

وناقشت المباحثات مع المسؤولين الدوليين وفقا للبيان، القضايا العالقة التي حالت دون التوصل إلى إتفاق حول وقف العدائيات، والبحث عن إمكانية إيجاد فهم مشترك يفضي إلى تفاهم لتجاوز المسائل العالقة والخروج من حالة انسداد الأفق التي تحيط بعملية السلام في السودان.

وأضاف "من المسائل التي أخذت حيزاً كبيراً في النقاش بين وفد الحركتين والمبعوثيين الدوليين، العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وما يجري من حوار بين البلدين في المسارات الخمس".

وأوضح أن وفد الحركتين طالب بضرورة ربط رفع العقوبات بتقدم قابل للمعايرة فى مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية وإحياء عملية السلام الشامل في السودان.

وشرح وفد الحركتين ما يتعرض له طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية من "استهداف عنصري ممنهج يمارسه النظام وأجهزته الأمنية ضد طلاب دارفور آخرها ما جرى لطلاب دارفور في جامعة بخت الرضا".

وأكد الوفد ضرورة عودة جميع الطلاب المستقيلين والمفصولين الى جامعة بخت الرضا وتقديم الأساتذة والمسؤولين الذين بدرت منهم ألفاظ عنصرية للمساءلة والمحاسبة.

وأشار الوفد الى ما يتعرض له أسرى الحرب في سجون ومعتقلات النظام من "تعذيب ومعاملة غير كريمة تنافي القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" ـ طبقا للبيان ـ.

وطالب بضرورة الضغط على النظام في الخرطوم للسماح بوقف ما اعتبره سلوك غير إنساني يمارسه بحق الأسرى، والكشف عن الذين تم القبض عليهم في كافة المعارك ولم يعرف أماكن تواجدهم حتى الآن.

كما أشار البيان إلى أن وفد الحركتين نبه إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن سياسات جمع السلاح في دارفور من المليشيات القبلية عن طريق مليشيات أخرى.