وفد من ( اللوردات) يصل الخرطوم في إبريل لبحث قضايا الإرهاب والحريات الدينية

الخرطوم 5 مارس 2018- يبدأ وفد من مجلس اللوردات البريطاني زيارة رسمية الى البلاد في التاسع من ابريل المقبل، لبحث قضية الارهاب وأوضاع حقوق الانسان والحريات الدينية في السودان.

وزيرا الخارجية البريطاني والسوداني ـ لندن 12 ديسمبر 2017

وينتظر ان يمضي الوفد ثلاثة أيام يجري خلالها مقابلات مع مؤسسات حكومية ومدنية معنية بقضايا الإرهاب والحريات الدينية وحقوق الإنسان.

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، متوكل التجاني، للصحفيين، الإثنين، إن الوفد البريطاني المكون من 5 -7 لوردات، سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر.

وأوضح أن الوفد سيلتقي ايضاً بمسؤولين من جهاز الامن والمخابرات لمناقشة قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ويزور مفوضية حقوق الانسان، كما سيتحدث الى مجموعة من القادة المسيحيين بشأن اوضاع الحريات الدينية، قبل ان يزور مدينة كادقلي.

وقال المسؤول البرلماني إن اجتماعا بلجنته سيلتئم الثلاثاء، مع سفير السودان لدي لندن، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالزيارة، واشار الى ان هذه الزيارة الثالثة لمجلس اللوردات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار الى ان اللورد شيخ، الذي يرأس الوفد هو رئيس جمعية الاخوة السودانية، والتي اشتهرت بانحيازها للجنوب قبل الانفصال تحت رئاسة عضو مجلس اللوردات البارونة كوكس.

وخلال يناير من هذا العام التمس برلمانيون في بريطانيا من حكومة بلادهم الاهتمام بالإصلاحات الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ودفعوا بحزمة من التوصيات للتعامل مع ملف السودان خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم ولندن تقدما ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وتبادلتا الزيارات على مستويات حكومية رفيعة، توجت خواتيم العام الماضي بزيارة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لبريطانيا التي استضافت ملتقى استثماريا خاصا بالسودان.