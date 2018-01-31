وفد من مفوضية حقوق الإنسان يقيم الأوضاع في دارفور

الفاشر 31 يناير 2018 - بدأت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جولة ميدانية لولايات دارفور لتقييم الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في الولايات ومعسكرات النازحين توطئة لإعداد تقرير شامل.

أوضاع بائسة في مخيمات النزوح بدارفور

وقال رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان قطاع دارفور محمد حقار لـ "سودان تربيون" الأربعاء، ان المفوضية أرسلت وفدا يضم قيادات المفوضية للوقوف ميدانيا على جهود المفوضية وتقييم الوضع الإنساني في ولايات دارفور.

وأضاف " الوفد أجرى لقاءات مع الولاة والأجهزة القضائية والسياسية والتشريعية وقيادات الأحزاب والنازحين ومنظمات المجتمع المدني علاوة على ممثلي معسكرات اللاجئين بولاية شرق دارفور للوقوف على كافة الاشكاليات ".

وأضاف حقار ان الجولة تأتي في إطار إعداد تقرير عن كل ولايات السودان وان هناك وفود توجهت الى بقية الولايات.

وأوضح أن التقرير يشمل الفترة من العام 2012 وحتى 2017 مع الأخذ في الاعتبار الموازنات المالية وتقارير الأداء السنوية لحكومات الولايات.

وقال "أيضاً نأخذ الأوامر المحلية التي اجيزت من المجالس التشريعية ومدى مخالفتها لحقوق الإنسان لأن المفوضية تعمل على مراقبة الوضع الإنساني في كل ولايات البلاد لتعزيز حماية حقوق الإنسان ".