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وفد موسع لـ (نداء السودان) لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف

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الخرطوم 25 أغسطس 2018 ـ حدد تحالف قوى "نداء السودان" المعارض وفدا موسعا بقيادة رئيسه الصادق المهدي للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ "39" لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 10 ـ 28 سبتمبر القادم.

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قادة نداء السودان في جنيف ..الإثنين 2 يوليو 2018

وعلمت "سودان تربيون" من مصدر مطلع في التحالف، الذي يضم قوى سياسية وأخرى حاملة للسلاح، أن وفده سيعمد عبر لقاءاته بمختلف الوفود في الاجتماع السنوي إلى تنوير المشاركين بانتهاكات حقوق الإنسان بالسودان والمطالبة بإتخاذ إجراءات تجاه هذه الانتهاكات.

وأكد ذات المصدر اهتمام "نداء السودان" بقضايا حقوق الإنسان الأساسية خاصة الحريات العامة وقضايا ضحايا الحروب من اللاجئين والنازحين.

واستبق وفد من التحالف المعارض اجتماعات المجلس بلقاء مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية التي ستصيغ مسودة مشروع القرار الخاص بالسودان.

وأفاد بيان للتحالف أن مسؤول العلاقات الخارجية ياسر عرمان التقى برفقة قيادات اخرى دبلوماسيين بريطانيين - لم يسمهم، وناقش قضايا عديدة بينها ا"لحملة من أجل إعادة السودان إلى البند الرابع فى إجتماعات حقوق الإنسان القادمة".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن وفد "نداء السودان" لاجتماعات جنيف سيكون من فريقين، سياسي بقيادة رئيس التحالف الصادق المهدي والأمين العام مني أركو مناوي فضلا عن رؤساء الكتل.

ويتكون الفريق الثاني ـ اللجنة الفنية ـ من أمين العلاقات الخارجية رئيسا وأمين الشؤون القانونية مقررا وعبد الباقي جبريل عضوا ومحمد صالح ياسين عضوا وناصر بشير عضوا.

وتقرر أن تتواجد اللجنة الفنية طيلة 3 أسابيع في جنيف حيث ستعمل على دعوة المنظمات بالخارج والداخل للمساندة، كما ستحدد موعد وصول الوفد السياسي الى جنيف. وأوصت اللجنة بضرورة إشراك المرأة ضمن الوفد.

وتأسس التحالف المعارض في ديسمبر 2014. وفي مارس الفائت تم اختيار زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي رئيسا لهذا التحالف.



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