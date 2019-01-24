وفد وزاري سعودي يجتمع بالرئيس السوداني في الخرطوم

الخرطوم 24 يناير 2019- أجرى وفد وزاري سعودي مباحثات في الخرطوم الخميس مع الرئيس عمر البشير ناقشت الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان.
- وزير التجارة السعودي يدلي بتصريحات عقب اجتماعه ومرافقيه بالبشير ..الخميس 24 يناير 2019
وتجئ زيارة الوفد السعودي بعد يوم من انهاء البشير مباحثات في الدوحة مع الشيخ تميم بن حمد حصد خلالها تأكيدات بدعم الاستقرار في البلاد.
وقال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري.
وأعلن عن خطة عمل وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.
وشدّد القصبي على أن المملكة العربية السعودية، لن تتأخر في دعم السودان، لافتاً إلى أنّ مجالات التعاون بين الخرطوم والرياض متعددة.
وقال القصبي إن خادم الحرمين الشريفين، أكد على أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها وأن السودان أحق بأي علاقة معها من أي دولة أخرى.
ولفت إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال ثمانية منها في الأربع سنوات الأخيرة، وأن ذلك جاء من "باب الواجب".
وضم الوفد الوزاري السعودي كل من نبيل العامودي وزير النقل ود. أحمد قطان وزير الدولة بالخارجية الى جانب وزير التجارة.
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