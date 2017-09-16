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وقفة احتجاجية لمتضرري حرب الخليج أمام السفارة الأميركية بالخرطوم

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الخرطوم 16 سبتمبر 2017- أعلنت لجنة متضرري حرب الخليج، عن تنفيذ وقفة احتجاجية الإثنين امام السفارة الاميريكة بالخرطوم، وتسليمها مذكرة تؤكد عدم ايفاء الحكومة السودانية بتسليم التعويضات كجزء من ملف حقوق الإنسان.

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السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وتنوب اللجنة عن ألآف الأسر من متضرري حرب الخليج التي حدثت في 1991 حيث لم يتسلموا تعويضاتهم عن الخسائر التي حدثت لهم بسبب الحرب.

وتشير اللجنة إلى أن جميع المتضررين في العالم من تلك الحربتسلموا تعويضاتهم منذ عدة أعوام إلا المتضررين في السودان.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إنها سعت وتفاوضت مع الحكومة لأجل التوصل لتسوية عادلة تعيد حقوق المتضررين، لكن الحكومة ظلت تسوف وتماطل وتسعى لشق وحدة صف المتضررين لقبر القضية.

وأضاف "عليه قرر المتضررون تنفيذ وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية بالخرطوم يوم الإثنين وتسليم مذكرة للقائم بالأعمال توضح عدم تسديد الحكومة التعويضات".

وقالت اللجنة أن السفارة الاميركية بالخرطوم تبنت قضية متضرري حرب الخليج بالسودان، والحقتها بالمحاور الخمس محل التفاوض بين واشنطن والخرطوم لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، حيث اعتمدتها من ضمن ملف حقوق الإنسان بالسودان لجهة أن الحكومة السودانية تعتبر المسؤول الأول عن صندوق التعويضات.

ولم يتسن لـ(سودان تربيون) التحقق من هذه المعلومات لدى مسؤولي السفارة الأميركية بالخرطوم.

وطلب اللجنة من المتضررين التحلي بالإنضباط والتعبير السلمي عن مطلبهم المشروع واحترام القانون خلال الوقفة.

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى مطالبة مقرر حقوق الانسان الخاص بالسودان، ارستيد نونسي، للحكومة السودانية بدفع تعويضات متضرري حرب الخليج، وتأكيده على ان التعويضات تعد جزء من حقوق الانسان الأساسية.



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