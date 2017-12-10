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وكالات الأمم المتحدة والمانحين يزورون شمال بحر الغزال

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جوبا 10 سبتمبر 2017 ـ يزور فريق من وكالات الأمم المتحدة والمانحين ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان للإطلاع على سير البرنامج المشترك للأمم المتحدة الذي يسعى إلى استعادة وتحقيق الاستقرار، إلى جانب تلبية الاحتياجات المتعددة للمواطنين في المنطقة.

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أحد المسؤولين في حكومة شمال بحر الغزال يشير إلى أثار القصف الجوي بالقرب من كبري كير اديم الذي يربط ولايته بجنوب درافور

وبتمويل من ألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد ووكالة مساعدات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة يهدف البرنامج المشترك إلى التماشي مع "طريقة العمل الجديدة" في جنوب السودان.

ويستجيب البرنامج لإنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والخدمات الأساسية وسبل العيش والإنعاش الاقتصادي المحلي في المجتمعات المحلية المستهدفة في ولاية شمال بحر الغزال.

كما أنه يوفر خدمات استدامة الحياة ويقوي النظم الزراعية المحلية لإنتاج وتسويق الأغذية وكسب الدخل وضمان تقديم الخدمات الأساسية ومهارات كسب العيش للنساء والشباب والفئات الضعيفة.

وبحسب مسؤول فإن البرنامج يهدف الى دعم جهود الانعاش التى تبذلها المجتمعات المحلية وبناء القدرة على الصمود ضد الصدمات المستقبلية.

وفي كلمته في اجتماعه مع الحكومة المحلية والشركاء، جدد المنسق الانسانى للأمم المتحدة في جنوب السودان آلان نوديهو التزام المجتمع الدولي بدعم الاحتياجات الانسانية الكبيرة بالمنطقة، مشيدا بالاستقرار النسبي للمنطقة، ورحب بالمبادرة المشتركة بين مختلف وكالات الأمم المتحدة.

من جانبه أشاد نائب حاكم ولاية شمال بحر الغزال أويل لوال بالشراكة وأعرب عن تقديره للدعم المقدم من الأمم المتحدة والشركاء في التنمية، وزاد "اننا نواجه تحديات مختلفة في الولاية ونأمل في أن نعمل كفريق لمعالجة هذه القضايا".

ولفت سفير اليابان لدى جنوب السودان سيجي أوكاد إلى أن هناك حاجة إلى التركيز على المشاريع الزراعية لمعالجة ارتفاع انعدام الأمن الغذائي وبناء القدرات المؤسسية والتدريب المهني للشباب.

وأكد السفير النرويجي لدى جنوب السودان لارس أندرسون ضرورة بناء القدرات على مستوى المجتمع المحلي، وزاد "أثناء تنفيذ هذا المشروع يجب على الشركاء إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء".



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