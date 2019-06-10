السودان : الإفراج عن قيادات (الشعبية) ونقلهم الى جوبا

الخرطوم 10 يونيو 2019- أبعدت السلطات السودانية قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الى جوبا بعد الافراج عنهم من الاعتقال في صباح الاثنين، ذلك طبقا لبيان اصدره رئيس الحركة مالك عقار.

ياسر عرمان في ميدان الاعتصام يوم 27 مايو 2019

وفي خبر مقتضب لها في صباح الاثنين أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية "إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك اردول". دون تفاصيل اخرى.

وفي بيان له بعد ظهر اليوم اكد عقار اطلاق سراح القياديين الثلاثة وأضاف انه تم ابعادهم غصبا عن ارادتهم إلى جوبا فور اطلاق سراحهم.

وتقدم عقار بالشكر لرئيس جمهورية السودان على قبوله استقبالهم على اراضي جمهورية جنوب السودان.

وقال عرمان في تغريدة على تويتر انهم نقلوا بمروحية عسكرية الى جوبا مكبلي الايدي والقدمين وان الخطوة تمت رغم ارادتهم.

وكانت قوات أمنية اعتقلت نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان في الأربعاء 5 يونيو، قبل أن يؤكد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد لقيادات معارضة التقائها في الخرطوم الجمعة 7 يونيو انه محتجز لدى المجلس الانتقالي وسيفرج عنه خلال يومين.

وقبل انقضاء المهلة التي حددها أحمد جرى اعتقال كل من خميس جلاب الأمين العام للحركة ومبارك أردول المتحدث الرسمي على يد قوات امنية أيضا.

وأدان عقار عملية الاعتقال وقال انها تدلل على ان المجلس العسكري لا رغبه لدية في تسليم السلطة للمدنيين او تحقيق السلام في البلاد.