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ولاية الخرطوم تراجع المدارس الخاصة بعد مصرع تلميذات تحت جدار

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الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ أمر والي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، الجمعة، بتشكيل لجنة لمراجعة البيئة المدرسية فى المدارس الخاصة، على خلفية مصرع 3 تلميذات تحت إنهيار جدار في مدرسة خاصة.

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مصرع وإصابة تلميذات بمدرسة في أمدرمان ـ الأربعاء 1 أغسطس 2018

وأثار الحادث حنق الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤولات عن معايير تشييد المدارس الخاصة في ولاية الخرطوم.

ولقيت ثلاث تلميذات مصرعهن وأصيبت 8 أخريات، الأربعاء الماضي، في انهيار حائط بمدرسة أساس في ضاحية "دار السلام"، غربي أمدرمان.

ووجه والي الخرطوم بتشكيل لجنة لمراجعة البيئة المدرسية فى المدارس الخاصة بجميع محليات الولاية؛ وفق معايير وضوابط واشتراطات محددة وملزمة للمدارس الخاصة لتكون الشرط الأساسي لاستمرار نشاط المؤسسة أو المدرسة.

يشار إلى أن هناك لجنة سبق وأن شكلت للمدارس الحكومية بالولاية قبل بداية العام الدراسي الحالي.

واستعرضت هذه اللجنة إجراءاتها أمام الوالي بتقرير أوضحت فيه الحالة الراهنة للمدارس قبل بداية العام الدراسي، حيث وقفت على المعالجات الجارية لإزالة كافة المخالفات ومعالجة البيئة المدرسية بالمدارس الحكومية وإكمال النواقص. وأوشكت اللجنة على الفراغ من إجراءاتها.

وكان اتحاد المدارس الخاصة قد حمل مسؤولية حادثة مصرح التلميذات لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، ودعا لتنحي المسؤولين عن الحادثة فورا.

وأشار الاتحاد في بيان له إلى أنه سبق وأن طالب باشراكه في استخراج التصاديق الجديدة وظل في انتظار رد الوزارة منذ أبريل 2016، متهما الوزارة باستخراج "تصاديق إكرامية" من غير ضوابط.



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