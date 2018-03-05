ولاية النيل الأبيض تتوقع تدفق مزيد من لاجئ جنوب السودان

الخرطوم 6 مارس 2018- قالت حكومة ولاية النيل الأبيض إن الترتيبات جارية لاستقبال موجة جديدة من لاجئ جنوب السودان.

أطفال من جنوب السودان يلعبون في معسكر العلقايا في ولاية النيل الابيض، السودان.. صورة من (مفوضية اللاجئين )

وأفاد رئيس لجنة التنسيق الفني لشؤون اللاجئين في حكومة ولاية النيل الأبيض الطيب محمد عبد الله أن ولايته استقبلت حتى الآن 148.065 لاجئا من جنوب السودان.

وأضاف المسؤول في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد إنهم زاروا مخيمات اللاجئين الثمانية في منطقتي السلام والجبلين، لافتا إلى أن ولايته تستقبل تدفقات جديدة من اللاجئين عبر المعابر الحدودية في الكويك والمقينص وجودة بصورة يومية.

وقال عبد الله ان ولاية النيل الابيض استقبلت 245 لاجئا السبت الماضي قدموا إليهم الخدمات الصحية والمأوى والغذاء.

ونزح نحو مليوني لاجئ من جنوب السودان نتيجة للصراع الذي انزلقت فيه الدولة الوليدة منتصف ديسمبر 2013.

ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد وصل عدد اللاجئين من جنوب السودان في السودان إلى 157010 شخصا منذ 15 يناير 2018.

وتقدر مصادر أخرى أن ما مجموعه 1.3 مليون لاجئ من جنوب السودان في السودان ولكن هذه البيانات تحتاج إلى التحقق.

ويتوزع لاجئ جنوب السودان في أربع ولايات سودانية وهي ولاية النيل الأبيض وجنوب كردفان وشرق دارفور والخرطوم وسط مخاوف من أن تزايد الأعداد الحالية.

وفي أغسطس 2016 أعلن السودان رسميا أن مواطني جنوب السودان الفارين من الحرب في بلادهم سيعاملون كلاجئين مما يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتزويدهم بالمساعدات وبرامج المساعدات المالية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثلاثة آلاف لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان في النصف الأول من يناير 2018.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية فإنه من المتوقع وصول 200.000 لاجئ جديد من جنوب السودان إلى السودان في العام الحالي.