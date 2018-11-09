ولاية تركية تبدي الرغبة للاستثمار في شمال كردفان

الخرطوم 9 نوفمبر 2018 ـ قال والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، الجمعة، إن ولاية غازي عنتاب التركية أبدت رغبتها الإستثمار في ولايته الواقعة في غربي أواسط السودان.

أحمد هارون والي شمال كردفان

ورحب هارون الذي يزور تركيا حاليا لدى اجتماعه إلى والي غازي عنتاب بحضور السفير السوداني لدى أنقرة يوسف الكردفاني بالاستثمارات التركية في شمال كردفان مؤكدا حرصة على دعم تلك الاستثمارات.

وفي وقت سابق من العام الماضي حازت "نادك" السعودية على أراضٍ زراعية في مساحة 150 ألف فدان في ولاية شمال كردفان.

وبحسب هارون لوكالة السودان للأنباء فإن ولاية غازي عنتاب أبدت رغبتها الاستثمار في ولاية شمال كردفان بجانب التعاون بين الولايتين في كافة المجالات وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية.

وأكد الوالي الاتفاق مع رئيس ولاية غازي عنتاب على توقيع مذكرة تفاهم بين ولايتي شمال كردفان وغازي عنتاب للتعاون في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات والزيارات والتدريب.

وأجرى هارون لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأتراك شملت رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بولاية غازي عنتاب والذين ـ بحسب الوكالة الرسمية ـ أبدوا استعدادهم للعمل مع رجال الأعمال في شمال كردفان في مجالات الاستثمار والتجارة.

والتقى الوالي برئيس بورصة غازي عنتاب واطلع على تجربتهم في تسويق المحاصيل.

يذكر أن ولاية غازي عنتاب من الولايات التركية الرائدة في مجال الصادرات الصناعية وبها أكبر مسلخ للحوم في أوروبا ومدينة للصناعات وتقدر صادراتها السنوية بأكثر من 11 مليار دولار.

ويختتم والي ولاية شمال كردفان زيارته إلى تركيا بمقابلة كبار المسؤولين في العاصمة أنقرة.