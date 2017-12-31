 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017

ولاية وسط دارفور تعلن جمع 6 آلاف قطعة سلاح

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

زالنجي 31 ديسمبر 2017 - قال والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق إن الحملة القومية لجمع السلاح وحصر المركبات غير المقننة نجحت في جمع أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح.

JPEG - 19.7 كيلوبايت
والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية الأحد أن السلاح المجموع بلغ ستة آلاف و164 قطعة تفاوتت بين أسلحة صغيرة ومدافع وكميات كبيرة من الذخائر، بجانب 523 دراجة نارية تم التخلص منها بالإحراق، علاوة على 150 سيارة لاند كروزر سيتم تعويض أصحابها.

وأشار عبد الحكم الى أن غرفة معلومات خاصة باللجنة الفنية لجمع السلاح وحصر المركبات بولايته مسؤولة عن توفير معلومات حول الأسلحة والذخائر بالولاية وأنها تعلم مخابئها وسيتم مداهمتها في أي وقت.

وأضاف "الكمية المعروضة هي فقط حصيلة ثلاثة "وثبات" استهدفت ست محليات من جملة تسعة ستبدأ الحملة في وثبتها الرابعة بمحليات جبل مرة الثلاثة خلال الأيام القادمة".

وفي العشرين من ديسمبر الجاري هدد والي وسط دارفور بالهجوم على مواقع متمردي حركة جيش تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد نور، في جبل مرة خلال أيام لتنفيذ حملة جمع السلاح.

وقال لدى مخاطبته أعضاء مجلس الولاية بزالنجي "في حال بدء الوثبة الرابعة لحملة جمع السلاح ستصلهم قوات التفتيش هنالك في أماكنهم وساعتها لن يشفع لهم قرار وقف إطلاق النار لأنه لا يشمل دارفور حسب إعلان الرئيس خلو المنطقة من التمرد".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.