ولاية وسط دارفور تعلن جمع 6 آلاف قطعة سلاح

زالنجي 31 ديسمبر 2017 - قال والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق إن الحملة القومية لجمع السلاح وحصر المركبات غير المقننة نجحت في جمع أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح.

والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية الأحد أن السلاح المجموع بلغ ستة آلاف و164 قطعة تفاوتت بين أسلحة صغيرة ومدافع وكميات كبيرة من الذخائر، بجانب 523 دراجة نارية تم التخلص منها بالإحراق، علاوة على 150 سيارة لاند كروزر سيتم تعويض أصحابها.

وأشار عبد الحكم الى أن غرفة معلومات خاصة باللجنة الفنية لجمع السلاح وحصر المركبات بولايته مسؤولة عن توفير معلومات حول الأسلحة والذخائر بالولاية وأنها تعلم مخابئها وسيتم مداهمتها في أي وقت.

وأضاف "الكمية المعروضة هي فقط حصيلة ثلاثة "وثبات" استهدفت ست محليات من جملة تسعة ستبدأ الحملة في وثبتها الرابعة بمحليات جبل مرة الثلاثة خلال الأيام القادمة".

وفي العشرين من ديسمبر الجاري هدد والي وسط دارفور بالهجوم على مواقع متمردي حركة جيش تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد نور، في جبل مرة خلال أيام لتنفيذ حملة جمع السلاح.

وقال لدى مخاطبته أعضاء مجلس الولاية بزالنجي "في حال بدء الوثبة الرابعة لحملة جمع السلاح ستصلهم قوات التفتيش هنالك في أماكنهم وساعتها لن يشفع لهم قرار وقف إطلاق النار لأنه لا يشمل دارفور حسب إعلان الرئيس خلو المنطقة من التمرد".