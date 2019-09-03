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ولي عهد أبو ظبي يدعو رئيس الوزراء السوداني لزيارة الإمارات

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الخرطوم 3 سبتمبر 2019 - دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، إلى زيارة الإمارات.

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محمد بن راشد يستقبل عبدلفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري عند وصوله إلى ابو ظبي في 26 مايو 2019 (صورة وام)

وطبقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن حمدوك التقى بمكتبه، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن السفير الإماراتي سلم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ"تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين".

وفي 22 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

يشار أن أوساط سودانية عديدة تخشى من التفاف قوى إقليمية على مطالب الثورة وآمالهم في إنشاء دولة مدنية ديمقراطية، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



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